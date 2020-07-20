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Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Умер синоптик и известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Twitter.

«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу», — написал он.

Беляев на протяжении многих лет боролся с раком легких. Осенью 2018 года он рассказал, что перенес уже две операции и в скором времени ему предстоит еще одна. От онкологических заболеваний на тот момент уже скончались его супруга и мать.

Тогда он отметил, что болезнь сделала его беспомощным и cил на домашние дела у него уже не хватает. Все бытовые вопросы взяла на себя его помощница Светлана. В то же время Беляев продолжал вести прогноз погоды.

В начале июля этого года Беляев рассказал о том, что у него нашли новую опухоль, пишет «Газета.ru».

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