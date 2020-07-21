Мадонна похвасталась несуществующим штрафом в $1 млн за концерт в России

Американская певица Мадонна заявила, что восемь лет назад выступила с концертом в Санкт-Петербурге, за который ее якобы оштрафовали на $1 млн и она не заплатила. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram в понедельник, 20 июля.

«Правительство оштрафовало меня за поддержку ЛГБТ-сообщества. Но я не заплатила», — приводит слова Мадонны «Газета.ру».

На опубликованном видео с концерта 2012 года Мадонна произносит речь о том, геи имеют право на то, чтобы к ним относились с уважением, терпимостью, состраданием и любовью. В знак поддержки она попросила зрителей позвенеть розовыми браслетами, которые им раздавали на входе, отмечает телеканал «360».

После концерта девять местных активистов потребовали отсудить у Мадонны 333 тыс. рублей. Суд отказал в удовлетворении иска, пишет «Ридус». Эту информацию «РИА Новости» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. После апелляции штрафы по 3 тыс. рублей в пользу организатора концерта и СКК пришлось заплатить самим истцам.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, выпад певицы в сторону России — это общий тренд, в котором та решила поучаствовать, пишет сайт kp.ru.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей был принят в России в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф от4 тыс. до 5 тыс. рублей. В Петербурге с 30 марта 2012 года действует региональный закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. За нарушение предусмотрен административный штраф для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.