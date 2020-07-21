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Лукашенко посоветовал белорусам отдыхать в стране из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 21 июля, посоветовал всем гражданам страны предпочесть внутренний туризм отдыху за границей из-за пандемии коронавируса.

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«Мы вас сдерживать не будем. Хотите на Черное море ― пожалуйста, на Средиземное, Эгейское, океан, на Канары, Бали, Гоа, в Таиланд ― пожалуйста, езжайте», ― цитирует его пресс-служба.

При этом белорусский лидер напомнил, что в мире не исключена вторая волна заболеваемости коронавирусом, поэтому в настоящее время важно беречь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам пребывание в стране.

Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае выбора заграничного отдыха белорусы по возвращении на родину должны быть готовы уйти на карантин за свой счет.

По последним данным Worldometer, в Белоруссии выявлено 66 348 случаев заболевания коронавирусом, при этом скончались 507 пациентов, а еще 58 592 выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 июля, на планете зарегистрировано свыше 14,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 614 тыс. человек, вылечились 8,9 млн.

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