Подписи за сохранение троллейбусных маршрутов соберут в Брянске

Жители Брянска выступили против реформы троллейбусных маршрутов. Троллейбус № 6 ныне ходит через Курган Бессмертия до юрфака БГУ, а его прежний маршрут частично дублирует путь автобуса № 11, следуя от микрорайона Вокзального до бульвара Щорса.

Некоторые горожане считают неприемлемыми эти изменения и настаивают на их сохранении. С 20 до 25 июля на остановках «Набережная», «Площадь Партизан» и «Автовокзал» активисты будут собирать подписи тех, кто разделяет данную позицию. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Ранее мэрия Омска приобрела троллейбусы с музыкой и климат-контролем. Прибытие транспорта, не имеющего аналогов на отечественном рынке, ожидается до 20 ноября. Городу удалось получить федеральное софинансирование на обновление автопарка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые машины будут курсировать на маршрутах № 3 и № 4.