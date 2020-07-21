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Военные самолеты США провели разведку над Черным морем у границ России
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Военные самолеты США провели разведку над Черным морем у границ России

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Фото: U.S. Navy
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Военные самолеты США провели разведку у границ России в районе Черного моря. Об этом 21 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы.

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Полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon продолжался около трех часов. Самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, курсировал к юго-западу от Крыма, приближаясь к побережью в районе Севастополя, на расстоянии около 45 км.

Вслед за ним подлетел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии. Он совершил серию пролетов вдоль юга и юго-запада Крыма, побережья Кубани и к югу от Керченского пролива. Полет проходил над международными водами Черного моря на удалении около 50–60 км от берега.

Отмечается, что в воздушном пространстве Румынии вблизи Черного моря также летал самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS. Он мог следить за воздушной обстановкой в Крыму.

Ранее, 15 июля, дальний разведывательный беспилотник ВВС США совершил многочасовой полет вблизи границ России на Черном море, Кавказе, а также российских границ с Донбассом.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль южного побережья Крыма, а также Краснодарского края, после чего вошел в воздушное пространство Грузии, где проводил наблюдение вблизи границ России на Кавказе, а также Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.

На обратном пути дрон продолжил полет вдоль побережья Кубани и Крыма.

В общей сложности беспилотник находился около южных границ России около девяти часов.

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