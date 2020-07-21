Три человека погибли во время купания в Биробиджане

С начала купального сезона на водоемах в Биробиджане погибли три человека. Сотрудники мэрии, правоохранительных органов и спасатели проводят рейды по опасным местам.

В администрации уточнили, что с начала сезона погибли трое взрослых. Также в мэрии отмечают, что зачастую дети отдыхают возле водоемов без присмотра. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Биробиджанцев просят не игнорировать аншлаги о запрете купания. На официальных пляжах организовано дежурство спасателей, имеются плавательные средства и снаряжение для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в Якутске утонул восьмилетний мальчик. Он отдыхал на несанкционированном пляже вместе с родителями.