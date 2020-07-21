Восьмилетний мальчик утонул в реке в Якутске

В Якутске восьмилетний мальчик утонул во время купания в реке Лене. Ребенок находился под присмотром родителей.

По данным спасателей, мальчик находился в районе несанкционированного пляжа, в 203-м микрорайоне. Взрослые не заметили, что ребенок ушел под воду. Позже семья вызвала спасателей. Вызов поступил сотрудникам, которые занимались очисткой пляжа в 202-м микрорайоне. Они оперативно выехали на место происшествия, однако спасти ребенка не смогли. Об этом пишет ИА SakhaNews.

С начала года в водоемах Якутии погибли 37 человек, в том числе четверо детей. Спасатели напоминают, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах, где небольшая глубина и нет сильного течения.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области четырехлетний ребенок утонул во время отдыха с семьей. Мальчик купался в месте, не оборудованном для купания. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.