Очередная акция по высадке каштанов состоится в Тольятти

В Тольятти 22 июля состоится второй этап акции по посадке саженцев каштана на улице 40 лет Победы. В ней примут участие представители администрации городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот», члены экологического совета.

Подготовительные работы и последующий уход за саженцами на озелененных территориях проводит МБУ «Зеленстрой», отмечает НИА «Самара». Такие мероприятия проводятся в Тольятти ежегодно. Посадочный материал предоставляется предприятиями города.

Рослесхоз создаст базу генетических данных деревьев. У каждого растения появится свой паспорт. В документ будут вписаны родословная саженца, информация об особенностях, например насколько дерево устойчиво к болезням. По этой системе ученые смогут быстро определять ареал обитания дерева и контролировать оборот семян. Также специалисты будут следить за вредителями в лесах.