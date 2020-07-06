В России появится генетическая база лесных деревьев

Рослесхоз создаст базу генетических данных деревьев. У каждого растения появится свой паспорт. В документ будут вписаны родословная саженца, информация об особенностях, например насколько дерево устойчиво к болезням. По этой системе ученые смогут быстро определять ареал обитания дерева и контролировать оборот семян. Также специалисты будут следить за вредителями в лесах. Исследователи уже протестировали 4,6 тыс. деревьев основных пород. Базу данных соберут до конца 2020 года. Полную версию материала читайте на IZ.RU.