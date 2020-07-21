Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Онищенко призвал думать о предстоящем сезоне гриппа вместо коронавируса
Общество
Прощание с телеведущим Беляевым пройдет на Троекуровском кладбище
Туризм
Россияне сократили пятую часть своих расходов на отпуск
Мир
Военные самолеты США провели разведку над Черным морем у границ России
Мир
Захвативший заложников в Луцке обстрелял дрон спецслужб

В Подмосковье появилась надпись размером с 16 футбольных полей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гигантская надпись «Лето в Подмосковье» размером с 16 футбольных полей появилась на поле в городском округе Ступино. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил телеканал «360».

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Необычный арт-объект площадью 16,82 га разместился на поле, где растут травы кормовых культур, недалеко от аэропорта Домодедово. Таким образом в регионе решили напомнить, что полноценно отдохнуть возможно и на территории Московской области, пока международное авиасообщение закрыто. Надпись хорошо видна пассажирам пролетающих мимо самолетов.

Два геодезиста и два трактора начали создавать фразу на поле 10 июля, работа растянулась почти на две недели из-за дождей. Всю скошенную траву отдали на корм скоту, пишет RT.

Как напомнило агентство РИАМО, в Московской области доступны пляжи, красивая природа и вкусная еда — яркие впечатления можно найти всего в нескольких часах езды от столицы.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма. Кроме того, правительство одобрило выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.

Днем ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о перспективах туротрасли в период восстановления после пандемии коронавируса. В частности, отмечается спрос на отдых внутри страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020