В Подмосковье появилась надпись размером с 16 футбольных полей

Гигантская надпись «Лето в Подмосковье» размером с 16 футбольных полей появилась на поле в городском округе Ступино. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил телеканал «360».

Необычный арт-объект площадью 16,82 га разместился на поле, где растут травы кормовых культур, недалеко от аэропорта Домодедово. Таким образом в регионе решили напомнить, что полноценно отдохнуть возможно и на территории Московской области, пока международное авиасообщение закрыто. Надпись хорошо видна пассажирам пролетающих мимо самолетов.

Два геодезиста и два трактора начали создавать фразу на поле 10 июля, работа растянулась почти на две недели из-за дождей. Всю скошенную траву отдали на корм скоту, пишет RT.

Как напомнило агентство РИАМО, в Московской области доступны пляжи, красивая природа и вкусная еда — яркие впечатления можно найти всего в нескольких часах езды от столицы.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма. Кроме того, правительство одобрило выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.

Днем ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о перспективах туротрасли в период восстановления после пандемии коронавируса. В частности, отмечается спрос на отдых внутри страны.