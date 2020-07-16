В АТОР рассказали о перспективах туротрасли в постковид

Пандемия и сохраняющиеся ограничения принесли туротрасли как отрицательные, так и положительные результаты. С одной стороны, отечественный рынок туризма понес огромные убытки и его ждет долгий период восстановления, но с другой — претерпевает небывалый спрос на отдых внутри страны. О последствиях пандемии и ближайших перспективах туротрасли рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе накануне онлайн-форума «Россия: Туризм-2020», который состоится 17 июля. Мероприятие организовано корпорацией «Синергия» при поддержке Федерального агентства по туризму и Министерства экономического развития России в партнерстве с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства.

Последствия COVID-19

По оценкам АТОР, выездной туризм в случае открытия границ в ближайшее время и отсутствия второй волны получит в 2020 году не более 20% от объемов прошлого года, а организованный въезд групп в Россию потеряет не менее 90%. Число туристических агентств в этом году может сократиться на 20–30%, однако все крупные и средние туроператоры продолжат свою работу.

По словам Ломидзе, выход отрасли на объемы прошлого года будет возможен при самом оптимистичном варианте только в 2021–2022 годах.

«Это если говорить о туристических потоках. В то же время восстановление означает и стабилизацию финансового положения участников, и новые перспективы развития всех видов туризма», — пояснила Ломидзе.

Ломидзе отметила, что на пути восстановления отрасль прежде всего рассчитывает на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Мы также знаем о программах субсидирования чартерных рейсов в отдельные регионы и считаем, что такие пилотные проекты должны получить системное развитие в дальнейшем — необходимы массированные вливания в туристическую инфраструктуру на местах и льготы частным инвесторам. После окончания пандемии отрасли также помогли бы прямые субсидии на турперевозку в межсезонье и в высокий сезон (в зависимости от региона)», — добавила глава АТОР.

Плюсы пандемии

На фоне всех минусов есть и несомненный плюс — развитие внутреннего туризма. По словам Ломидзе, прирост турпотока на российские курорты в 2020 году составит 10–15%.

«Этому будет способствовать продленный сезон на курортах Черного моря, лояльная ценовая политика основной массы объектов размещения, а также увеличение экскурсионного организованного турпотока из Центральной России в такие регионы, как Бурятия, Хакасия, Алтай», — пояснила Ломидзе.

При этом рост цен наблюдается только в люксовых объектах размещения — отелях категории 5*, бутик-отелях высокого уровня и частных виллах. Это связано с сочетанием двух факторов — закрытием границ и спросом, превышающим предложение в этом сегменте.

«Что касается курортов Юга России, то мы не видим существенного повышения цен по рынку по сравнению с летом 2019 года. Средняя стоимость поездки на курорты Юга России составляет на одного человека около 35–40 тыс. рублей за неделю отдыха с трехразовым питанием», — добавила глава АТОР.

«Главная задача туротрасли — обеспечить спрос на внутренний туризм на долгосрочной основе, а не только в период закрытых границ. Для этого необходимо максимально быстро развивать инфраструктуру и информировать россиян о всех возможных туристических направлениях. Мы организовали форум «Россия: Туризм-2020» как раз для того, чтобы обратить внимание туристов на бескрайние возможности путешествий внутри страны», — отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Удержать и поднять планку развития внутреннего туризма

Люди всегда делают выбор исходя из своего бюджета и представления о нужном им отдыхе. Привлечению туристов на отечественные курорты способствует рост активности крупных туроператоров внутри страны, которые масштабируют апробированные «поточные» технологии выездного туризма на Россию. В будущем это поможет поддержать темпы развития внутреннего туризма, считает Ломидзе.

В то же время глава АТОР обратила внимание, что вопреки мифам выездной туризм не является конкурентом туризму внутреннему — у каждого из них своя аудитория.

«Количество туристов, отдыхающих в России, уже много лет существенно превышает число тех, кто отправляется за рубеж», — сказала глава АТОР.

Согласно агрегированным данным регионов РФ, в 2019 году Краснодарский край посетили 17 млн туристов, Крым — 7,4 млн туристов, а регион Кавказских Минеральных Вод — 609 тыс. туристов, рассказала спикер.

«Совокупно только в этих трех южных регионах России отдохнули 25 млн человек, в то время как совокупный выездной турпоток по 20 наиболее популярным зарубежным туристическим направлениям составил 20,6 млн человек (как самостоятельных туристов, так и клиентов туроператоров)», — заключила глава АТОР.

Об этом и многом другом Майя Ломидзе подробнее расскажет на бесплатном онлайн-форуме «Россия: Туризм-2020», который состоится 17 июля. Мероприятие охватит различные виды туризма, о которых расскажут представители субъектов федерации, предприниматели из сегментов малого и среднего бизнеса, презентующие преимущества своих регионов. Зрителями онлайн-форума станут более 10 тыс. человек, которые смогут выбрать направление на свой вкус и бюджет.