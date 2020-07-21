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Старейший родник реконструируют в Петрозаводске

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В Петрозаводске началась реконструкция одного из старейших родников. Он расположен у реки Неглинки. Местные жители набирают воду из него на протяжении нескольких десятилетий.

Сейчас родник окружают заросли кустарника. Есть и деревянная лестница. Как пишет ИА FlashNord, здесь в скором времени появится навес, а лестницу обновят. Проектом занимается компания «Баренц Групп».

18 июля сообщалось, что в Петрозаводске начали ремонтировать одну из самых разбитых дорог. Речь идет о Первомайском проспекте. На работы выделено более 33 млн рублей.

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