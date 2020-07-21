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Audi отзовет в России более 1,3 тыс. автомобилей

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Фото: ТАСС/PA Images/Slavko Midzor
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Немецкая компания Audi приняла решение отозвать с российского рынка для ремонта 1346 автомобилей моделей A4, A5, A6 и Q5. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что у отзываемых автомобилей в стартер-генератор может проникнуть влага, что может привести к его перегреву и дальнейшему возгоранию. Такая вероятность существует и для машин на длительной стоянке.

Официальные дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатной замены стартера-генератора.

16 июля сообщалось, что российские дилеры Audi начали продажи универсала A6 allroad quattro в эксклюзивной лимитированной комплектации 20 Years Edition.

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