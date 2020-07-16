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В России начались продажи новой версии Audi A6 allroad

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Фото: Audi
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Российские дилеры Audi начали продажи универсала A6 allroad quattro в эксклюзивной лимитированной комплектации 20 Years Edition. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 16 июля.

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Отмечается, что автомобиль получил кожаный салон, четырехзонный климат-контроль, доводчики дверей, обогрев лобового стекла, камеры кругового обзора, матричные фары, аудиосистему Bang & Olufsen, 20-дюймовые колесные диски.

Для универсала предлагаются три варианта окраски кузова металлик: коричневый soho brown, белый glacier white и зеленый gavial green, который перекликается с цветом модели первого поколения, выпущенной в 1999 году.

Автомобиль оснащается трехлитровым турбодизельным двигателем мощностью 249 л.с., системой полного привода и пневматической подвеской.

Новый Audi A6 allroad quattro 20 Years Edition доступен для заказа по цене от 5 377 000 рублей.

6 июля сообщалось, что Audi планирует в 2024 году представить новый спортивный электромобиль A9 e-tron, который станет прямым конкурентом моделей Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ.

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