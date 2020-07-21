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Уборка урожая раннего картофеля завершается в Тульской области

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил с рабочим визитом хозяйство «Богородицкий альянс», которое специализируется на выращивании картофеля. На 620 млн рублей там обновили парк техники и возвели картофелехранилище

«Уборка картофеля в стране, если не учитывать южные регионы, начинается в конце июля. А здесь благодаря современным технологиям и технике предприятие уже практически завершило уборку урожая раннего картофеля. А значит, наш регион конкурентоспособен южным регионам, — подчеркнул глава региона.

Как передает ИА «Тульские известия», в Тульской области реализуется около 100 инвестпроектов, из них в агропромышленном комплексе — 45 проектов на 150 млрд рублей.

В начале июля в Тамбовской области стартовала уборочная кампания. По прогнозам специалистов, урожай в этом году будет хорошим. Всего в регионе посеяно более 468 тыс. га озимых зерновых культур. Из-за теплой весны аграрии приступили к работам по подкормке озимых культур на три недели раньше обычного.

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