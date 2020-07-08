Уборка зерновых культур началась в Тамбовской области

В Тамбовской области началась уборочная кампания. По прогнозам специалистов, урожай в этом году будет хорошим. Всего в регионе посеяно более 468 тыс. га озимых зерновых культур.

Как пишет ИА «Абирег» со ссылкой на региональное управление сельского хозяйства, из-за теплой весны аграрии приступили к работам по подкормке озимых культур на три недели раньше обычного.

Это благотворно повлияло на рост и развитие сельскохозяйственных культур. В этом году гибель озимых составляет менее 1%.

В уборочной кампании принимает участие 2,7 тыс. единиц техники.

В июне сообщалось, что в разных районах Краснодарского края из-за заморозков и засухи могло погибнуть до 30% посевов.