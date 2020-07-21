Участников танцев на МКАД оштрафовали

Участники танцев на МКАД, учинившие препятствия для дорожного движения, привлечены к административной ответственности. Об этом во вторник, 21 июля, рассказал руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

Речь идет о появившемся накануне в СМИ видео, на котором видно, как участники кортежа вышли из своих машин на проезжую часть и начали танцевать, тем самым перекрыв две полосы движения на МКАД. Несколько водителей, бросив автомобили на проезжей части, аплодировали танцорам.

«Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности граждан, совершивших нарушения правил дорожного движения и общественного порядка на территории Московской кольцевой автодороги», — цитирует его «РИА Новости».

На нарушителей составлены административные протоколы, в том числе за остановку автомобилей на магистрали вне специальных площадок, умышленное создание помех в движении, нарушение ПДД пешеходами и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Правоохранители изъяли у участников танцев государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации машины.

Кроме того, танцоры будут привлечены к ответственности по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Материалы переданы в суд.

Накануне стало известно, что граждане, перекрывшие автомобильное движение на МКАД и устроившие танцы, задержаны. По факту произошедшего столичная Госавтоинспекция инициировала проверку.