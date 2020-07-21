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Новую серию исторического мультфильма выпустили в Рязани

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В Рязани опубликовали новую серию мультфильма «Были и небылицы рязанского косопуза». Ее можно посмотреть в группе «Рязанская область в соцсети «ВКонтакте».

Проект посвящен истории края. Первый выпуск мультфильма рассказывал о том, кем были Петр и Феврония. Второй — о событиях 1177 года, когда рязанцы «в отместку» Москву сожгли, пишет РИА «7 новостей». Третья серия поведает о том, чем прославились рязанские десантники.

10 июля на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма» была опубликована вторая серия нового сезона мультсериала «Простоквашино». В ней показано, как героев готовят к Олимпиаде по физкультуре и как Почтальон Печкин ухаживает за Маргаритой Егоровной, няней Дяди Федора.

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