Новую серию исторического мультфильма выпустили в Рязани

В Рязани опубликовали новую серию мультфильма «Были и небылицы рязанского косопуза». Ее можно посмотреть в группе «Рязанская область в соцсети «ВКонтакте».

Проект посвящен истории края. Первый выпуск мультфильма рассказывал о том, кем были Петр и Феврония. Второй — о событиях 1177 года, когда рязанцы «в отместку» Москву сожгли, пишет РИА «7 новостей». Третья серия поведает о том, чем прославились рязанские десантники.

10 июля на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма» была опубликована вторая серия нового сезона мультсериала «Простоквашино». В ней показано, как героев готовят к Олимпиаде по физкультуре и как Почтальон Печкин ухаживает за Маргаритой Егоровной, няней Дяди Федора.