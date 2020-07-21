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Третьяковка получила редкое издание «Песни о вещем Олеге» с рисунками Васнецова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Государственная Третьяковская галерея получила в дар книгу 1914 года «Песнь о вещем Олеге» Александра Пушкина с рисунками Виктора Васнецова. Церемония передачи состоялась во вторник, 21 июля, в рамках выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», которая проходит в галерее. Книгу передал предприниматель Ульви Касимов.

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«Это действительно редкое издание, раритетное. Оно имело весомое значение, когда вышло в свое время. Оно было подготовлено Васнецовым в 1899 году к юбилею Пушкина. И вышло два издания — 1899-го и переиздание 1914 года. И иллюстрации Васнецова открыли некую новую эпоху в книжной иллюстрации, особенно в детской», — отметила заведующая научной библиотекой Третьяковской галереи Зоя Шергина, ее слова приводит ТАСС.

Касимов рассказал, что сам он вместе с детьми собирает книги и однажды им стало интересно, что собирают американские дети для книжной коллекции. На нью-йоркском аукционе, среди очень большого количества комиксов и книг с автографами, они обнаружили лот с книгой Пушкина с рисунками Виктора Васнецова.

Книга была подготовлена по заказу Императорской Академии наук по случаю 100-летнего юбилея Пушкина в 1899 году. Ее переиздание вышло в 1914 году. Книга выпущена в формате раскладушки и состоит из шести листов (12 страниц, включая обложку). Васнецов создал четыре рисунка, заставки, концовку и декоративные заглавные буквицы.

1 апреля Третьяковская галерея опубликовала в «Яндекс.Коллекциях» полный фотоархив выставок. В коллекциях представлены 47 экспозиций, проекты, запущенные с 2015 года по настоящее время.

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