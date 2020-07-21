Проценко назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

В настоящее время 318 пациентов находятся в московской больнице в Коммунарке. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

Согласно данным, которые он опубликовал на своей странице в Facebook, из больницы были выписаны 42 человека, при этом за сутки поступил 41 пациент, а скончались четверо.

В период пандемии коронавируса больница № 40 в Коммунарке стала одним из основных центров приема заболевших COVID-19 в Москве.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 783 328, умерли 12 580 пациентов, выздоровели ― 562 384.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.