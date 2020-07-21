В Москве с 1 августа изменятся правила проезда грузовиков

Новые правила проезда грузовиков с 1 августа заработают в Москве в пределах МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале 21 июля.

«С 1 августа еще в трех округах Москвы вступят в силу новые правила проезда грузовиков. <...> Теперь правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД — это позволяет исключить транзит большегрузного транспорта через районы жилой застройки», — говорится в сообщении.

Грузовой каркас — это участки улично-дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 2,5 т, и участки, где движение грузовиков разрешено только для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые будет осуществляться по кратчайшему маршруту.

Правила не повлияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки — большегрузному транспорту для этого въезд в жилые районы разрешен с подтверждающими документами.

В дептрансе отмечают, что введение грузового каркаса уменьшает уровень шума в жилых зонах, воздух становится чище, сокращается количество аварий с участием грузовиков.