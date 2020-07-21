В Крыму против соцработников возбудили дело после изнасилования ребенка

В отношении сотрудников социальной службы Советского района Крыма возбуждено уголовное дело о халатности после того, как в неблагополучной семье на их попечении совершалось сексуальное насилие над несовершеннолетней. Об этом во вторник, 21 июля, пишет пресс-служба Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю.

«В настоящее время Кировским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении жителя Советского района и его 15-летнего пасынка. Следствием им предъявлено обвинение в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней родственницы», — сообщили в следственном управлении.

По его данным, десятилетняя девочка, приехав в гости в Севастополь к тете и крестному, рассказала им о происходящем. Выяснилось, что с 2014 года по май 2020-го отчим девочки и ее брат, которому сейчас 15 лет, совершали сексуальное насилие над ней. Девочка пыталась рассказать матери о насилии, однако женщина в настоящее время этот факт категорически отрицает.

Отчим и брат ребенка и заключены под стражу, расследуется уголовное дело. Пострадавшая передана родственникам. Еще два ее брата — мальчики 2008 и 2012 года рождения — помещены в реабилитационный центр.

При этом семья состояла на учете в Советском районном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, но в феврале 2019 года была досрочно снята с социального патронажа. В ходе следствия было установлено, что к июлю текущего года положение не поменялось к лучшему. Дети проживали в условиях антисанитарии, мать и отчим не были трудоустроены и периодически употребляли спиртные напитки.

«Несмотря на это, должностными лицами социального центра не проводились должные профилактические мероприятия с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка», — резюмировали в СК.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Фигурантам дела грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.

13 июля стало известно, что комиссия по делам несовершеннолетних Приуральского района ЯНАО, не имея на то причин, сняла с учета родителей двухлетней девочки, которая была найдена мертвой на берегу реки. В этой связи следователи вынесли органам опеки представления об устранении нарушений закона и потребовали их безотлагательное рассмотрение.