У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв

Взрыв произошел в Киеве рядом со станцией метро «Минская». Об этом во вторник, 21 июля, сообщили украинские СМИ.

По информации, которая опубликована в аккаунте «Киев оперативный» в Facebook, ранее в этот же день возле станции метро «Минская» нашли подозрительную сумку. Позже ресурс опубликовал видеозапись взрыва возле «Минской», снятое очевидцами. Один из пользователей в комментариях к этому посту предположил, что это был подрыв оставленной у метро сумки.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что это было обезвреживание двух самодельных взрывных устройств, обнаруженных на рынке «Минский», который находится рядом с одноименной станцией метро.

«Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский». Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу: Оболонский проспект, 26», — написал мэр.

Кличко добавил, что полиция и взрывотехники прибыли на место для проверки этой информации и обнаружили взрывные предметы. После этого территорию рынка оцепили, а граждан эвакуировали. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

Ранее в этот же день в Пыталовском районе Псковской области саперы обезвредили найденный артиллерийский снаряд.