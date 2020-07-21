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Артснаряд обезвредили в одном из районов Псковской области

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В Пыталовском районе Псковской области саперы обезвредили найденный артиллерийский снаряд. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным ведомства, в разминировании в деревне Петреши была задействована группа поисково-спасательного отряда города Пскова. Саперы обезвредили одну единицу артснаряда калибра 88 мм.

23 июня сообщалось, что мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в городе Сясьстрой в Ленинградской области. У пострадавшего зафиксированы травмы головы, грудной клетки, конечностей и ожоги 25% тела.

17 июня снаряд времен ВОВ обнаружили во время строительных работ в Северо-Восточном округе Москвы.

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