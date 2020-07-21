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Премьеру фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

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Фото: Syncopy
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Киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок. Об этом сообщил журнал Variety в понедельник, 20 июля.

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По словам председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха, премьера обязательно состоится в 2020 году, но точную дату студия озвучит позднее. Также Эммерих отметил, что компания предоставит кинотеатрам новые картины, когда они смогут открыться для посетителей в безопасном режиме, пишет телеканал «360».

Главные роли в фильме «Довод» сыграли Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, пишет «Газета.ру». Лента рассказывает о секретном агенте, который стремится спасти мир.

Премьера картины изначально была намечена на 17 июля, но дважды переносилась из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса. Сначала премьеру перенесли на 31 июля, потом — на 12 августа, пишет НСН. Как отмечал Variety ранее, премьера фильма при закрытых кинотеатрах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе приведет к тому, что прокатчики лишатся значительной части доходов.

По информации статистического бюро Worldometer на 21 июля, в США выявлено 3,9 млн случаев коронавируса, умерли 143,8 тыс. человек, вылечились 1,8 млн.

13 июля власти американского штата Калифорния распорядились приостановить во всех округах работу баров, ресторанов, музеев, кинотеатров и развлекательных центров, пишет RT.

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