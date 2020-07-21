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Названы самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Эксперты «Автостата» провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в городах с населением более 1 млн человек и определили самые продаваемые там модели по итогам пяти месяцев 2020 года. Об этом говорится 21 июля в сообщении аналитического агентства. Всего специалисты исследовали авторынки 16 мегаполисов.

Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Воронеже самой популярной машиной с пробегом в январе–мае 2020 года стал Ford Focus.

В Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Волгограде первое место занимает корейская модель Kia Rio, а в Новосибирске, Омске и Красноярске — Toyota Corolla.

В Самаре лидером вторичного рынка стала модель Chevrolet Niva, в Перми — Lada 2114, в Ростове-на-Дону — Hyundai Accent, в Краснодаре — Hyundai Solaris.

20 июля сообщалось, что с января по июнь 2020 года в России было выдано 364 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины), что на 18% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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