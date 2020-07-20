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Количество выданных автокредитов в 1-м полугодии снизилось на 18%

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Фото: ТАСС/Денис Абрамов
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С января по июнь 2020 года в России было выдано 364 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины), что на 18% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 20 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что по объему выданных автокредитов за отчетный период лидирует Москва (35,8 тыс. шт.), за которой расположились Санкт-Петербург (20,7 тыс. шт.) и Подмосковье (20 тыс. шт.).

В топ-5 регионов по количеству выданных автокредитов также вошли Татарстан (18,1 тыс. шт.) и Башкортостан (16,5 тыс. шт.).

3 июня стало известно, что в России средняя цена автомобиля с пробегом по итогам первого месяца лета составила 605,6 тыс. рублей.

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