При обыске у сайентологов в Петербурге обнаружили экстремистскую литературу

Правоохранительные органы проводят обыски в коттедже сайентологической церкви Санкт-Петербурга в Красносельском районе города. По данным телеканала РЕН ТВ, там была обнаружена экстремистская литература, в том числе работы основателя сайентологии Рона Хаббарда.

Следственные действия связаны с тем, что семьи, которые проживают в квартирах в этом коттедже, не имеют регистрации и правоустанавливающих документов. Кроме того, данная постройка является незаконной.

«Обыски связаны с уголовным делом по «Союзу долевого строительства». В данном коттедже обнаружены документы, относящиеся к деятельности этой компании, а также большое количество экстремистской литературы по сайентологии», — рассказал источник.

Телеканал уточняет, что это учение имело также отношение к делу о хищении средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа, представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области. Весной 2019 года в Москве, Липецке и Петербурге в связи с этим ФСБ России провела обыски, в ходе которых также были найдены материалы Habbard Management System. Сумма хищений не называлась.

В России книги «Что такое сайентология?», «Сайентологические идеальные организации. Основная шляпа члена рекомендательного исполнительного совета», «Сайентологические идеальные организации. Курс: что такое организация» признаны судом экстремистскими материалами.



