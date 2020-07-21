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Плавание на матрасах и катание на катамаранах запретили в Анапе

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В Анапе из-за ухудшения погодных условий запретили катание на катамаранах и плавание на матрасах. Причинами стали усиление отжимного ветра, а также вероятность формирования смерчей.

По данным синоптиков, в течение суток в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, местами пройдут грозы с градом. Возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с. В водоемах может подняться уровень воды, пишут «Кубанские новости».

Жителей Анапы просят соблюдать меры безопасности во время купания и не подвергать себя неоправданному риску. При ухудшении погоды рекомендуется укрываться в помещениях и не оставлять без внимания детей.

Ранее сообщалось, что вода на курортах Азовского и Черного морей прогрелась на месяц раньше, чем должна была. Местами температура водной поверхности достигает 27 градусов.

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