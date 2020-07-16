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Вода на курортах Азовского и Черного морей прогрелась раньше срока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вода на курортах Азовского и Черного морей прогрелась на месяц раньше, чем должна была. Об этом 16 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Водная поверхность прогревалась. Температура на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа достигла 26, а в отдельные дни 27 градусов, а в Азовском море и 28 градусов — просто «парное молоко» примерно на три-четыре недели раньше обычных сроков», — сказал он.

Вильфанд отметил, что в связи с этим начали происходить некоторые негативные явления. Например, у побережья Крыма начала цвести вода, а на Черноморском побережье Кавказа раньше обычного начали возникать смерчи. Однако в ближайшие дни вода рядом с Крымом станет прохладнее, а значит, чище.

Ранее в четверг Вильфанд заявил, что в этом году бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного.

Кроме того, на российских курортах часто будет наблюдаться антициклональный режим погоды, который приведет к регулярному повышению температуры.

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