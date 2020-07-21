Памятники архитектуры Волгограда объединят в исторический ансамбль

В Волгограде решили объединить некоторые памятники архитектуры. Культурно-исторический ансамбль образуют из аллеи Героев, площади Павших борцов и храма Александра Невского. Авторы проекта уверены, что он станет излюбленным местом прогулок и для верующих, и для светских граждан.

Сейчас строители заливают основания под гранитные лестницы, которые будут вести жителей и гостей города с площади Павших борцов к входной группе храма. Всего будет 12 ступенчатых маршей. Главную лестницу сделают по ширине такой же, как и лестницы аллеи Героев, отмечает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В парковом пространстве оборудуют скамейки, там появятся уличная библиотека, интерактивные стенды, зеленые зоны и беседки.

19 июля сообщалось, что градостроительный совет Волгограда одобрил проект благоустройства поймы реки Царицы. Ее превратят в рекреационную площадку, изрезанную пешеходными дорожками.