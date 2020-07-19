Проект благоустройства поймы реки Царицы приняли в Волгограде

Градостроительный совет Волгограда одобрил концепцию благоустройства поймы Царицы, которую предложили архитекторы из центра «ВЯЗ». Строительство крупных зданий не предусмотрено: пойму реки хотят превратить в рекреационную площадку, изрезанную пешеходными дорожками.

Как стало известно ресурсу «НовостиВолгограда.ру», проект предусматривает создание нескольких тематических зон. В частности, планируется обустроить спортивный кластер с аквапарком, детские игровые площадки, «экологическую тропу» и историческую зону, где будет наглядно показано развитие города в разные эпохи. Архитекторы даже собираются возвести в пойме «царицынскую крепость». Окончательное решение по этой территории будет принято после общественных слушаний.

Напомним, около Ангарского пруда в Волгограде в рамках муниципально-частного сотрудничества обустраивают песчаный пляж с верандами и мангалами. Вход будет бесплатным. Решено обновить зеленую зону, в общей сложности высадят 200 деревьев таких пород, как ива, крымская сосна, липа и рябина. Площадь экопарка составит около 2 тыс. кв. м. Объект полностью будет готов в будущем году.