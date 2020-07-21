Песков объяснил отсутствие в указе Путина цели войти в топ экономик мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 июля, ответил на вопрос журналистов о том, с чем связано то, что из национальных целях развития до 2030 года пропала задача войти в топ-5 сильнейших экономик мира.

«Международная экономика весьма и весьма неблагоприятна. Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, ставятся новые корректировки. Неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения», — сказал Песков на брифинге.

По его словам, в данном случае вряд ли возможен линейный подход, а задачи должны быть реалистичными и достижимыми.

Указ о национальных целях развития до 2030 года Путин подписал ранее в этот же день. Согласно документу, основными целями являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года, утвердив 13 национальных проектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

21 мая 2020 года Министерство финансов России предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

13 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.