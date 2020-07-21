Шторм надвигается на Ростовскую область

На Ростовскую область надвигается ливневый фронт с градом, грозами и усилением ветра. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

Высотный циклон накроет весь европейский юг страны, в том числе Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края. В то же время на границах региона будет малооблачно, поэтому температура воздуха сильно опускаться не будет, пишет RostovGazeta.

В результате ливней 17 июля некоторые районы Ростова-на-Дону подтопило. В воде оказались некоторые объекты и промышленные предприятия. С городских улиц эвакуировали 130 автомобилей.

21 июля специалисты ВНИИ ГОЧС предупредили, что до конца этой недели угроза подтопления мостов и дорог из-за дождей сохранится в шести российских регионах. Среди них — Костромская, Ярославская, Владимирская, Ивановская, Псковская и Нижегородская области.