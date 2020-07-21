Ученые предупредили об угрозе паводков в ряде регионов России

В течение этой недели в шести регионах России сохраняется угроза подтопления мостов и автомобильных дорог из-за дождевых паводков, сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Неблагоприятные погодные явления ожидаются с 20 по 27 июля в Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Псковской областях.

«Прогнозируется подтопление пониженных участков местности, низководных мостов и участков автомобильных дорог»», — говорится в сообщении.

Властям регионов рекомендовано заблаговременно принять необходимые для сохранения инфраструктуры и транспортного сообщения меры.

Кроме того, опасность перенасыщения почвы влагой отмечена в трех районах Хабаровского края, в одном районе Амурской области и двух районах Приморского края. Это явление также может привести к паводкам.

20 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о надвигающемся похолодании. По его словам, к среде температура воздуха на западе Европейской России понизится на 10 градусов, также похолодает на юге Западной Сибири.