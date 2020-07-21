Новая транспортная развязка откроется раньше срока в Тюмени

Движение автомобилей по развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени запустят до конца августа, сообщил глава региона Александр Моор. Изначально строительство планировалось завершить в следующем году.

«Самые сложные работы уже выполнены практически на 100%. Поэтому есть уверенность в том, что мы откроем движение по развязке уже к концу лета», — пояснил губернатор. Подрядчиком является компания «Мостострой-11», которой руководит депутат областной думы Николай Руссу. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Стоимость развязки составляет 2,1 млрд рублей.

Напомним, в Тюменской области примут дополнительные меры для снижения аварийности на федеральных трассах. С начала года на дорогах зарегистрировано 168 ДТП, жертвами которых стали 48 человек. Серьезная ситуация складывается на автодороге из Тюмени в Ханты-Мансийск. Там произошло 89 аварий, в которых погибли 25 человек и ранены 184.