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Число ДТП снизят на трассе в Тюменской области с помощью беспилотников

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В Тюменской области примут дополнительные меры для снижения аварийности на федеральных трассах. С начала года на дорогах зарегистрировано 168 ДТП, жертвами которых стали 48 человек.

Серьезная ситуация складывается на автодороге из Тюмени в Ханты-Мансийск. Там произошло 89 аварий, в которых погибли 25 человек и ранены 184 человека. Об этом пишет megatyumen.ru. Это связано с большим трафиком на трассе и наличием участков ремонта и строительства.

В 2020 году на трассе установили новые камеры, в том числе фиксирующие среднюю скорость движения. Кроме того, сотрудники ГИБДД планируют задействовать беспилотники, которые будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения.

Также инспекторы проводят разъяснительную работу и рекомендуют автомобилистам в ночное время останавливаться для отдыха.

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