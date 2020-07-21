Меры по развитию авиасообщения на Дальнем Востоке в случае успеха расширят на Арктику. Об этом во вторник, 21 июля, заявил представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Ситуация с доступностью полетов на Дальний Восток осложнилась в 2015 году после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро». Затем в 2017 году прекратила деятельность «ВИМ-Авиа».

На рынке перевозок из центральной части страны в ДФО появились другие компании, но стоимость авиабилетов значительно возросла. Государство также субсидирует авиаперевозки, но билеты по сниженной цене предназначены только для определенных категорий граждан.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальнем Востоке. Кроме того, он поставил задачу определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов и рассчитать потенциальный пассажиропоток.

Позже появились первые подробности данного проекта. В частности, источники «Известий» сообщили, что на создание авиакомпании в ДФО потребуется от 10 до 30 млрд рублей, перевозчик может получить название «Дальний Восток».

Создаваемая для перевозок на Дальнем Востоке авиакомпания должна до 2024 года приобрести самолеты SSJ100 и МС-21.