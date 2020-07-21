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Два человека упали со скалы в Приморском крае

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Следственный комитет проводит проверку по факту падения двух человек со скалы в Хасанском районе Приморского края. Один мужчина погиб, второй находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на мысе Парящей черепахи, где ежегодно проводится съезд участников местного клуба роупджамперов. Экстремалы прыгают со скал со специальными страховочными веревками. Вечером участники съезда праздновали день рождения клуба, а утром одного из жителей Владивостока распростертым на каменистом берегу бухты нашли друзья.

Так как попасть на берег можно только со стороны моря, на место трагедии отправились спасатели. Они нашли травмированного мужчину с многочисленными переломами. Спасатели доставили его на берег к медикам, сообщает Vostokmedia. Позже было обнаружено тело еще одного упавшего со скалы мужчины.

Очевидцы отмечают, что потерпевшие были найдены в разных местах, примерно в 200 м друг от друга. При себе у мужчин не найдено никакого снаряжения. По данному факту следственный комитет проводит проверку.

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