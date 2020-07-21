Российские регионы сравнили по качеству жизни

В пятерку лучших регионов для жизни вошли Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области. Рейтинг качества жизни в российских регионах, подготовленный агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и РБК, опубликован 21 июля.

Отмечается, что рейтинг «Лучшие регионы для жизни» отражает качество жизни в российских регионах и позволяет сопоставить уровень жизни в разных регионах по нескольким критериям — уровню покупательской активности, доступности жилья, способности населения обслуживать кредиты, уровню официальной занятости, обеспеченности региона спортивными и культурными объектами, жильем. Также учитывался и климат.

Лидерами стали Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области, а замыкают рейтинг Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Каждый показатель ранжируется от самого высокого значения к самому низкому, затем ему присваивается оценка в баллах от одного до семи. В целом Северная столица получила высший балл, а Москва — 6,1. В этих городах высокие показатели оборота розничной торговли, соотношение банковского депозита к средней заработной плате и доли граждан с официальными трудовыми доходами.

Однако по соотношению, к примеру, средней зарплаты и 1 кв. м жилья Москва и Петербург скорее аутсайдеры рейтинга наряду с Краснодарским и Приморским краями, Ростовской и Нижегородской областями, Севастополем и Республикой Татарстан.

Климат для жизни наиболее благоприятен в южных регионах страны — в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях (7 баллов). Москва имеет 5,5 балла по этому показателю.