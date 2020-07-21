Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
По факту захвата автобуса в Луцке возбудили уголовное дело
Армия
«Адмирал Касатонов» вошел в состав ВМФ
Политика
Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Общество
Вакцину от COVID-19 зарегистрируют после второй фазы испытаний
Экономика
Правительство выделило 6 млрд рублей на жилье в регионах
Сюжет:

Большая вода, маленький город: последствия паводка в Нижних Сергах

Обильные осадки вызвали затопление жилых домов
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сильные дожди в Свердловской области вызвали подъем уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая, подтопивших 20 июля близлежащий город Нижние Серги. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Подтоплены оказались более 60 частных домов, в городе был введен режим ЧС
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Три жилых дома оказались полностью разрушены потоками воды
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В попавших в зону бедствия домах проживают 189 человек, большинство из них самостоятельно покинули зону бедствия благодаря своевременному оповещению
На весь экран
Энергетикам пришлось обесточить пострадавший район во избежание возможных жертв
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
В настоящее время вода ушла, ведутся восстановительные работы
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Пятеро жителей города, в том числе трое детей, находятся в пункте временного размещения
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Паводком были разрушены один автомобильный и три пешеходных моста
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Для ликвидации последствий задействована группа МЧС в составе 255 человек, 52 единиц техники и 19 плавсредств
На весь экран
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Спасатели и полицейские продолжают обход домовладений в поисках возможных пострадавших
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020