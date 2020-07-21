Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России во вторник, 21 июля.

Подтопление затронуло более 60 частных домов, еще три дома и четыре моста были разрушены, передает «РИА Новости».

В городе ведутся восстановительные работы.

Накануне в городе из-за паводка ввели режим ЧС. Сообщалось, что из зоны подтопления эвакуированы семь человек, остальные выбрались самостоятельно. Для жителей подтопленных домов подготовили пункт временного размещения в санатории и двух детских лагерях.

17 июля в МЧС России сообщили, что на территории шести федеральных округов России в результате сильного дождя оказались подтоплены почти 250 жилых домов, 628 приусадебных участков и 54 участка дорог.

Осадки оказали неблагоприятное влияние на Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа. Выпало до 15 мм осадков. Кроме того, наблюдалось усиление ветра с порывами до 23 м/с.