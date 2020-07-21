В Нижних Сергах введен режим ЧС из-за паводка

В городе Нижние Серги (Свердловская область) из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте МЧС по региону во вторник, 21 июля.

По предварительным данным, в зоне подтопления оказались около 200 домов, а также несколько административных зданий. Из зоны подтопления были эвакуированы семь человек, остальные горожане покинули дома самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Для размещения жителей подготовлены три пункта временного размещения — санаторий и два детских лагеря.

Всего в ликвидации последствий подтопления в городе задействовано 255 человек, 52 единицы техники и 19 плавсредств. Сейчас спасатели объезжают на лодках подтопленные дома и ищут тех, кто не успел покинуть жилье.

По словам главы Нижнесергинского муниципального района Валерия Еремеева, в данный момент главный архитектор проводит анализ и составляет список домов, оказавшихся в зоне подтопления.

Также Еремеев отметил, что для ряда зданий проведут просушку, а поврежденные дома будут восстанавливать при наличии возможности. Если дом признают аварийным, то будут рассмотрены варианты по предоставлению пострадавшим другого жилья.

«Люди будут защищены в том объеме, который предусмотрен законодательством. Мы сделаем оценку, определим степень ущерба каждому домовладению и домовладельцу», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

17 июля в МЧС России сообщили, что на территории шести федеральных округов России в результате сильного дождя оказались подтоплены почти 250 жилых домов, 628 приусадебных участков и 54 участка дорог.

Осадки оказали неблагоприятное влияние на Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа. Выпало до 15 мм осадков, кроме того, наблюдалось усиление ветра с порывами до 23 м/с.