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Число выздоровевших после COVID-19 в Подмосковье достигло 43,9 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Общее число пациентов в Московской области, выздоровевших после коронавируса с начала пандемии, достигло 43 919. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

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«В Московской области (за последние сутки. — Ред.) еще 334 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 919 заболевших», — отметили в оперштабе.

Власти Московской области начали очередной этап снятия ограничений, введенных из-а коронавируса, с 16 июля. Так, в парках отменили масочный режим, а предприятия общественного питания возобновили работу в полном объеме.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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