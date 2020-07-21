Число выздоровевших после COVID-19 в Подмосковье достигло 43,9 тыс.

Общее число пациентов в Московской области, выздоровевших после коронавируса с начала пандемии, достигло 43 919. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

«В Московской области (за последние сутки. — Ред.) еще 334 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 919 заболевших», — отметили в оперштабе.

Власти Московской области начали очередной этап снятия ограничений, введенных из-а коронавируса, с 16 июля. Так, в парках отменили масочный режим, а предприятия общественного питания возобновили работу в полном объеме.

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