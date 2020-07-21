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В России начали разработку интерактивных учебников с дополненной реальностью

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Фото: ТАСС/dpa/Patrick Seeger
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Группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» начали разработку нового формата интерактивных учебников с дополненной реальностью, они будут доступны в мобильном приложении. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» в понедельник, 20 июля.

«Мы разрабатываем полноценную учебную экосистему, включающую материалы по теории предмета, цифровые тренажеры с дополнительными заданиями и тестами, инструменты групповой работы с классом и оценивания педагогом выполненных заданий», — сказала заместитель главного редактора по развитию издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова.

В мобильном приложении можно будет через камеру смартфона или планшета увидеть на страницах учебника маркеры дополненной реальности и получить доступ к дополнительному цифровому контенту.

По словам генерального директора разработчика приложения «Кометрика» Дмитрия Петрова, одной из главных целей разработки таких интерактивных учебников является возможность выполнять и отправлять на проверку задания в любом месте и в любое удобное время со смартфона или планшета, а также интуитивно понятный доступ к дополнительному контенту.

Кроме этого, в приложении будет реализован блок заданий по аудированию, где учащийся может записать голосовой ответ и отправить его на проверку педагогу. Этот блок будет также необходим при изучении иностранного языка.

Приложение позволит учителям создавать чаты и группы с учениками, а также автоматически проверять однотипные задания, освобождая до 30% времени преподавателя.

В качестве эксперимента разработчики платформы выбрали учебники английского языка 10–11 классов серии «Сферы», которые используются в школах. В настоящий момент проект находится на финальной стадии апробации и будет доступен в мобильном приложении, разработанном компанией «Кометрика», и на платформе «Медиатека «Просвещения».

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