Toyota сменила логотип

Toyota представляет новый двухмерный логотип и новый фирменный шрифт для европейских рынков, включая Россию. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 21 июля в редакцию «Известий».

Новый логотип Toyota представляет собой двухмерное изображение эмблемы без текстового названия бренда. Он будет использоваться во всех типах коммуникации бренда. При этом на автомобилях сохранится текущая версия эмблемы Toyota.

Также компания разработала новый шрифт Toyota Type. Он более тонкий и удобный для восприятия на любых цифровых устройствах, в том числе мобильных.

20 июля сообщалось, что Toyota представила спортивную модификацию седана Corolla под названием GR Sport.