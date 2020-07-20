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Toyota выпустила спортивную версию седана Corolla

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Фото: Toyota
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Японская компания Toyota представила спортивную модификацию седана Corolla под названием GR Sport. Об этом 20 июля сообщает Autonews.

Отмечается, что модель будет продаваться на европейском рынке. В России автомобиль появится в 2021 году. Сборку машины наладят на заводе компании в Турции.

Автомобиль получил затемненную решетку радиатора, спойлер на крышке багажника и новые 17-дюймовые колесные диски. В салоне установят спортивные сиденья.

Автомобиль оснастят 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 132 л.с. Также клиентам предложат гибридную версию машины с 1,8-литровым агрегатом.

15 июля сообщалось, что Toyota представила на российском рынке обновленную специальную серию внедорожника Land Cruiser 200 Executive Lounge.

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