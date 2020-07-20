Toyota выпустила спортивную версию седана Corolla

Японская компания Toyota представила спортивную модификацию седана Corolla под названием GR Sport. Об этом 20 июля сообщает Autonews.

Отмечается, что модель будет продаваться на европейском рынке. В России автомобиль появится в 2021 году. Сборку машины наладят на заводе компании в Турции.

Автомобиль получил затемненную решетку радиатора, спойлер на крышке багажника и новые 17-дюймовые колесные диски. В салоне установят спортивные сиденья.

Автомобиль оснастят 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 132 л.с. Также клиентам предложат гибридную версию машины с 1,8-литровым агрегатом.

15 июля сообщалось, что Toyota представила на российском рынке обновленную специальную серию внедорожника Land Cruiser 200 Executive Lounge.