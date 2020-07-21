Школы искусств в Татарстане отремонтируют за 580 млн рублей

В Татарстане отремонтируют школы искусств. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» будет выделено 580 млн рублей. Таким образом, удастся привести в порядок 18 образовательных учреждений.

Как пишет ИА «Татар-информ», с начала 2020 года в рамках нацпроекта 40 педагогов детских школ искусств прошли курсы повышения квалификации. Год назад также по нацпроекту «Культура» в Татарстане свои компетенции смогли улучшить 85 преподавателей.

21 июля стала известна стоимость проезда по трассе М-12 Москва–Казань. Она составит около 1,6 тыс. рублей. Об этом заявил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».