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Еврокомиссия выделила €4 млн на борьбу с российской «дезинформацией»

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Фото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS
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Еврокомиссия выделила €4 млн на борьбу с российской «дезинформацией» в 2020 году. Об этом говорится в ответе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на запрос польского евродепутата Анны Фотыги.

Для борьбы с «дезинформацией» создан специальный отдел, передает RT. В целом на его деятельность в 2020 году выделено €6 млн.

«Эта сумма включает €4 млн для подготовительных мероприятий, предложенных Европарламентом для работы по российским и прокремлевским источникам дезинформации в приоритетных регионах: странах «Восточного партнерства», Ближнего Востока и Северной Африки, а также Западных Балкан», говорится в документе.

Ранее 21 июля сообщалось, что лидеры ЕС достигли соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021-2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес подтвердила, что на саммите участники согласовали компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС в размере €1,074 трлн и объем внебюджетного финансирования в €750 млрд. Эти средства, как ожидается, будут привлечены Еврокомиссией в виде кредитов до 2026 года. Сумму планируется погасить до 31 декабря 2058 года.

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