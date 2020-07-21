В России могут ввести понятие «срока годности» жилых домов — с такой инициативой в Минстрой обратился Союз потребителей. Для строительной отрасли хотят создать новый ГОСТ. Застройщики будут сообщать покупателям время службы дома, в котором продают квартиры. Сейчас минимальный срок эксплуатации жилого здания — 50 лет. Но сколько именно проживёт многоэтажка жильцы не знают — многие покупатели квартир рискуют в пенсионном возрасте остаться в ветхом жилье — при том, что совсем недавно выплатили ипотеку. В Союзе потребителей считают: люди должны точно знать, когда дом станет аварийным. Ещё одна важная деталь: изменятся взносы за капремонт. Платежи будут зависеть от типа дома: например, кирпичному жилью основательная реставрация нужна раз в шестьдесят лет, а панельному — раз в 20 лет. О деталях инициативы Союза потребителей читайте на сайте IZ.RU.